Боковое ребро прямого параллелепипеда 5 дм,стороны основания 6 и 8 дм,а одна из диагоналей основания 12 дм.Найдите диагонали параллелепипеда
Геометрия
Боковое ребро прямого параллелепипеда 5 дм,стороны основания 6 и 8 дм,а одна из диагоналей основания 12 дм.Найдите диагонали параллелепипеда
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вторую диагональ Х находим, исходя из того, что в параллелограмме сумма квадратов сторон равна сумме квадратов диагоналей. В данном случае 12² + Х² = 6² + 8² + 6² + 8² 144 + Х² = 200 Х² = 56 Тогда d₁² = 12² + 5² = 169 или d₁ = 13 дм d₂² = 56 + 5² = 81 или d₂ = 9 дм.
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