складить письмово перелик десяти найважливиших правил повединки якими ви керуэтесь у своэму житти. ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!!!

Гость: Гость:

1. Пристойна поведінка — це результат осмисленого ставлення до власних вчинків, відповідальності за їх наслідки. 2. Гуманізм і людяность, який виявляється у вимогах бути ввічливим, тактовним, люб'язним, скромним і точним. 3. Повага до звичаїв та традицій тієї країни, в якій перебуває та спілкується людина. 4. Дотримання певних моральних норм та правил етикету, які засвоювалися протягом життя, залежно від ситуації, місця, часу. 5. Стримувати свої негативгні ємоції, не ображатися, уважно слухати співрозмовника...