складить письмово перелик десяти найважливиших правил повединки якими ви керуэтесь у своэму житти. ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!!!
Қазақ тiлi
складить письмово перелик десяти найважливиших правил повединки якими ви керуэтесь у своэму житти. ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Пристойна поведінка — це результат осмисленого ставлення до власних вчинків, відповідальності за їх наслідки. 2. Гуманізм і людяность, який виявляється у вимогах бути ввічливим, тактовним, люб'язним, скромним і точним. 3. Повага до звичаїв та традицій тієї країни, в якій перебуває та спілкується людина. 4. Дотримання певних моральних норм та правил етикету, які засвоювалися протягом життя, залежно від ситуації, місця, часу. 5. Стримувати свої негативгні ємоції, не ображатися, уважно слухати співрозмовника...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
От мотка лески отрезали 37м. На сколько метров лески отрезали больше, чем её осталось в мотке, если первоначально в мотке было 54м лески.
Математика
К празднику купили красные и желтые шары.Всего 36 штук. Сколько было красных шаров, если их было в три раза больше, чем желтых?
Литература
сочинение на тему сон, который мог бы присниться любому неодушевлённому предмету приз помогитеееееееееееееееееееее
Алгебра
В трёх цехах работают 310 человек.В певром цехе работают в 1,5 человек больше,чем во второй,и на 10 человек меньше,чем в третьем.Сколько рабочих в ...