10 слов с орфограммой-буквой согласного в корне в середине слова
Русский язык
10 слов с орфограммой-буквой согласного в корне в середине слова
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сказка (сказочка), лужки (лужок), подружка (дружить), обложка (обложечка), сторожка (сторожить), посадка (садик), указка (указывать), соседка (нет соседок), загадка (гадать), резко (резок)
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