какую массу воды при температуре 20 градусов надо добавить в воду массой 2 кг при темпер =80 гр чтобы температура смеси стала равной 37 градусов
Физика
какую массу воды при температуре 20 градусов надо добавить в воду массой 2 кг при темпер =80 гр чтобы температура смеси стала равной 37 градусов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
cm1(t-t1)=cm2(t2-t) m1=m2(t2-t)/(t-t1)=2кг*(80-37)/(37-20)=2.5 кг
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