какую массу воды при температуре 20 градусов надо добавить в воду массой 2 кг при темпер =80 гр чтобы температура смеси стала равной 37 градусов

Физика

какую массу воды при температуре 20 градусов надо добавить в воду массой 2 кг при темпер =80 гр чтобы температура смеси стала равной 37 градусов

Автор: Гость