Найти линейную скрость Земли при её орбитальном движении.Средний радиус земной орбиты 1,5*10^8 км Если получится то тоже поподробней))))
Физика
Найти линейную скрость Земли при её орбитальном движении.Средний радиус земной орбиты 1,5*10^8 км Если получится то тоже поподробней))))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
v=2пиR/T=2*3.14*1.5*10^11м/365*24*3600=9.42*10^11/31536*10^3= =3*10^4м/с=30км/с
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