Найти линейную скрость Земли при её орбитальном движении.Средний радиус земной орбиты 1,5*10^8 км Если получится то тоже поподробней))))

Физика

Найти линейную скрость Земли при её орбитальном движении.Средний радиус земной орбиты 1,5*10^8 км Если получится то тоже поподробней))))

Автор: Гость