найти площадь трапеции основания которой 8 и 14см.диагональ 8 корней из 3 образует с большим основанием угол 30 градусов.Определить среднию линию.

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Сторона, лежащая против угла 30 градусов равна половине гипотенузы, то есть высота трапеции равна 4 корней из 3 средняя линия =(a+b)/2=(8+14)/2=11 s=(a+b)*h/2=((8+14)*4 корней из 3)/2=44 корней из 3