какую скорость будет иметь тело при падение на поверхность Земли с высоты 20 м если его начальная скорость была 3 м/c И расспишите плиз по подробней ,а то я в физике полный 0
Физика
какую скорость будет иметь тело при падение на поверхность Земли с высоты 20 м если его начальная скорость была 3 м/c И расспишите плиз по подробней ,а то я в физике полный 0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=(V²-Vн²)/2a V²=2aS+Vн² V=√(2aS+Vн²) V=√(2*10*20+9)≈20,2м/с Vн-начальная скорость
Гость:
h=h0+v0t+(gt^2)/2 это формула высоты (координаты) из нее можно найти время падения. решая квадратное уравнение 20=3t+(10t^2)/2 t=1.7c Теперь можно найти конечную скорость v=v0+gt=3+10*1.7=20м/с
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