какую скорость будет иметь тело при падение на поверхность Земли с высоты 20 м если его начальная скорость была 3 м/c И расспишите плиз по подробней ,а то я в физике полный 0

Физика

какую скорость будет иметь тело при падение на поверхность Земли с высоты 20 м если его начальная скорость была 3 м/c И расспишите плиз по подробней ,а то я в физике полный 0

Автор: Гость