x-4 под корнем=5 Используя определения квадратного корня, решите уравнение
Алгебра
x-4 под корнем=5 Используя определения квадратного корня, решите уравнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
√(x-4)=5 x-4=25 x=29
Гость:
√(x-4)=5 x-4=5² x - 4 = 25 x = 29 ответ. х = 29.
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