в магазин привезли 3т картофеля.В первый день продали 30% всего картофеля,а во второй - 45%.В какой день было продано больше картофеля и во сколько раз?Есть ли в задаче лишние данные?
Математика
в магазин привезли 3т картофеля.В первый день продали 30% всего картофеля,а во второй - 45%.В какой день было продано больше картофеля и во сколько раз?Есть ли в задаче лишние данные?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3т=3000кг 30% от 3000кг = 3000/100*30=900(кг) - в первый день 45% от 3000кг= 3000/100*45=1350(кг) - во второй день 1350/900=1,5 раза Лишних данных нет
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