в магазин привезли 3т картофеля.В первый день продали 30% всего картофеля,а во второй - 45%.В какой день было продано больше картофеля и во сколько раз?Есть ли в задаче лишние данные?

Математика

в магазин привезли 3т картофеля.В первый день продали 30% всего картофеля,а во второй - 45%.В какой день было продано больше картофеля и во сколько раз?Есть ли в задаче лишние данные?

Автор: Гость