помогите написать волшебную сказку по плану 1призказка 2основное содержание а)троектарное испытание б)волшебное место в)волшебные существа г)волшебные вещи д)волшебные события 4концовка
Литература
помогите написать волшебную сказку по плану 1призказка 2основное содержание а)троектарное испытание б)волшебное место в)волшебные существа г)волшебные вещи д)волшебные события 4концовка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В тридевятом царстве, заморском государстве, стоит гора, на горе дуб, на дубу ворон, он всё видит, всё знает, сказки собирает. От него я услышал об этом, а что ложь, а что правда, про то не ведаю... (а дальше можно хоть "Трёх мушкетёров" шпарить, например--) Жил да был добрый молодец, звался Дарием,жил не тужил, но захотелось ему мир посмотреть, себя показать и пошёл он в стольный Киев-град, счастья икать. На дружинников дивится, хочет на службу поступить. Но поругался он с тремя молодцами справными, и был бы тут нашей сказке конец, кабы ворог лютый не напал на поединщиков. Бились они славно, всех раскидали, а после стали друзьями верными и не раз храбрость свою испытали. Попросила Дария княжна платочек росписной вернуть, и непременно успеть надо, иначе быть беде великой. Созвал тогда добрый молодец друзей, обо всём расказал чистосердечно и порешили они вместе ехать. Долго ли коротко а остался Дарий один, горько ему что друзей бросить пришлось, но платочек расписной должен в срок вернуться. Скачет он не оглядывается, конь его синие леса мимо глаз пускает, озёра хвостом заметает. Не ра з пришлось доброму молодцу силу и храбрость испытать, не одну опасность оставил он на своём пути, но вернуля в срок с платочком заветным.
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