помогите написать волшебную сказку по плану 1призказка 2основное содержание а)троектарное испытание б)волшебное место в)волшебные существа г)волшебные вещи д)волшебные события 4концовка

Гость: Гость:

В тридевятом царстве, заморском государстве, стоит гора, на горе дуб, на дубу ворон, он всё видит, всё знает, сказки собирает. От него я услышал об этом, а что ложь, а что правда, про то не ведаю... (а дальше можно хоть "Трёх мушкетёров" шпарить, например--) Жил да был добрый молодец, звался Дарием,жил не тужил, но захотелось ему мир посмотреть, себя показать и пошёл он в стольный Киев-град, счастья икать. На дружинников дивится, хочет на службу поступить. Но поругался он с тремя молодцами справными, и был бы тут нашей сказке конец, кабы ворог лютый не напал на поединщиков. Бились они славно, всех раскидали, а после стали друзьями верными и не раз храбрость свою испытали. Попросила Дария княжна платочек росписной вернуть, и непременно успеть надо, иначе быть беде великой. Созвал тогда добрый молодец друзей, обо всём расказал чистосердечно и порешили они вместе ехать. Долго ли коротко а остался Дарий один, горько ему что друзей бросить пришлось, но платочек расписной должен в срок вернуться. Скачет он не оглядывается, конь его синие леса мимо глаз пускает, озёра хвостом заметает. Не ра з пришлось доброму молодцу силу и храбрость испытать, не одну опасность оставил он на своём пути, но вернуля в срок с платочком заветным.