Рассчитайте массу алюминия, который полностью прореагирует с 30,4 г оксида хрома(3). Какая масса хрома при этом получится?

Химия
Рассчитайте массу алюминия, который полностью прореагирует с 30,4 г оксида хрома(3). Какая масса хрома при этом получится?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Al+ Cr2O3 = 2Cr + Al2O3   m(Cr2o3) = 30,4 m(Al)- ? m(cr) - ?   n(Cr2o3)= m/M =30,4 : ( 52*2 + 16*3) = 0,2 (моль)   n(Al) = n(Cr2o3)*2 = 0.4 моль   m(Al) = M(Al)*n(Al) = 27 г/моль * 0.4 г = 10,8 г   m(Cr) = M(Cr)*n(Cr)= 52* 0,4 = 20,8 г  
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