Рассчитайте массу алюминия, который полностью прореагирует с 30,4 г оксида хрома(3). Какая масса хрома при этом получится?

Химия

Рассчитайте массу алюминия, который полностью прореагирует с 30,4 г оксида хрома(3). Какая масса хрома при этом получится?

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