Найдите значение выражения. 9у^2-60у+100 0,6у+1 ___________ * ________ 9у^2+30у+25 0,6у-2 если у= -2/3
Алгебра
Найдите значение выражения. 9у^2-60у+100 0,6у+1 ___________ * ________ 9у^2+30у+25 0,6у-2 если у= -2/3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9у^2-60у+100 0,6у+1 (9y^2-60y+100)(0,6y+1) ___________ * ________=----------------------------------= 9у^2+30у+25 0,6у-2 (9y^2+30y+25)(0,6y-2) 2*(3y-10)(3y-10)(3y+5) 3y-10 ------------------------------ =----------- 2*(3y+5)(3y+5)(3y-10) 3y+5 при y=-2/3 3y-10 -2+10 ------- = -------- =8/3=2 2/3 3y+5 -2+5
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