Найдите значение выражения. 9у^2-60у+100          0,6у+1 ___________     *   ________ 9у^2+30у+25            0,6у-2   если у= -2/3

Алгебра
Найдите значение выражения. 9у^2-60у+100          0,6у+1 ___________     *   ________ 9у^2+30у+25            0,6у-2   если у= -2/3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9у^2-60у+100          0,6у+1          (9y^2-60y+100)(0,6y+1) ___________     *   ________=----------------------------------= 9у^2+30у+25            0,6у-2          (9y^2+30y+25)(0,6y-2)      2*(3y-10)(3y-10)(3y+5)    3y-10 ------------------------------ =-----------    2*(3y+5)(3y+5)(3y-10)     3y+5   при y=-2/3 3y-10       -2+10       ------- =   --------   =8/3=2  2/3 3y+5         -2+5
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