яка формула водню,якщо масова частка карбону в ньому 84%?
Химия
яка формула водню,якщо масова частка карбону в ньому 84%?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
W(H) = 100% - w(C) = 16% 84/12 :16 7 : 16 C7H16
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