Докажите, что при любом целом n число n(n+1) в квадрате(n+2) делиться на 12
Алгебра
Докажите, что при любом целом n число n(n+1) в квадрате(n+2) делиться на 12
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из трех последовательных целых чисел одно делится на 3 Если n - четное, то и n + 2 - тоже четное и n * (n + 2) делится на 4 Если же n - нечетное, то n + 1 - четноек и (n + 1)² делится на 4 Следовательно, n * (n + 1)² * (n + 2) делится на 12
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