Докажите, что при любом целом n число n(n+1) в квадрате(n+2) делиться на 12

Алгебра
Докажите, что при любом целом n число n(n+1) в квадрате(n+2) делиться на 12
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из трех последовательных целых чисел одно делится на 3 Если  n - четное, то и n + 2 - тоже четное и  n * (n + 2)  делится на 4 Если же  n - нечетное, то  n + 1 - четноек и (n + 1)² делится на 4 Следовательно,  n * (n + 1)² * (n + 2)  делится на 12
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