определите,при каких значениях переменной t функция u=корень из 2t+7 принимать значение равное:2,10

Математика
определите,при каких значениях переменной t функция u=корень из 2t+7 принимать значение равное:2,10
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
u=√(2t+7) U1=2 U2=10 u²=2t+7 t=(u²-7)/2 1) t1=(2²-7)/2=-1,5 2) t2=(10²-7)/2= 46,5
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