В конструкторе было 7 пакетиков по 6 деталей.Из шести деталей можно собрать робота,а из восьми-космический корабль. а)Сколько роботов можно собрать из деталей конструктора? б)Сколько космических кораблей можно собрать?Сколько ...
Математика
В конструкторе было 7 пакетиков по 6 деталей.Из шести деталей можно собрать робота,а из восьми-космический корабль. а)Сколько роботов можно собрать из деталей конструктора? б)Сколько космических кораблей можно собрать?Сколько деталей останется? в)Вася собрал четырёх роботов. А из остальных деталей Лена собирает космические корабли. Сколько кораблей сможет она собрать?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)7×6=42 детали всего в конструкторе. а)42÷6=7 роботов можно собрать. б)42÷8=5 короблей и 2 детали останется. в) 1)4×6=24 детали ушло у васи на 4 робота. 2)42-24=18 деталей осталось. 3)18÷8=2 коробля и 2 детали останется.
Гость:
1) 7*6= 42(д)- всего. 2)42:6= 7 (р)- можно собрать 3)42:8=5 ост.2 (к) можно собрать 4) 42-(6*4)= 18(д)- вася отдал лене 5) 18:8=2 ост. 2 (к)- сможет собрать лена
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