В конструкторе было 7 пакетиков по 6 деталей.Из шести деталей можно собрать робота,а из восьми-космический корабль. а)Сколько роботов можно собрать из деталей конструктора? б)Сколько космических кораблей можно собрать?Сколько ...

Математика

В конструкторе было 7 пакетиков по 6 деталей.Из шести деталей можно собрать робота,а из восьми-космический корабль. а)Сколько роботов можно собрать из деталей конструктора? б)Сколько космических кораблей можно собрать?Сколько деталей останется? в)Вася собрал четырёх роботов. А из остальных деталей Лена собирает космические корабли. Сколько кораблей сможет она собрать?

Автор: Гость