Чем отличается пересечение диагоналей квадрата от пересечения диагоналей прямоугольника?

Математика
Чем отличается пересечение диагоналей квадрата от пересечения диагоналей прямоугольника?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Диагоналей квадрата всегда пересекаются под прямым углом, и диагоналей прямоугольника не всегда.
Гость:
Пересечечение диагоналей квадрата образуют 4 конгруэнтных угла , а пересечение диагоналей прямоугольника образуют по 2 вертикальных конгруэнтных угла.
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