N және м қалаларының арасы 309 км .бир-бирине қарама - карс бағытта еки автокөлік жол??а шықты .биринши автокөлік108км, екиншисы 47км жол жүріп өткеннен кейін олар бир-бирине кандаи қашықтықта болады
Математика
N және м қалаларының арасы 309 км .бир-бирине қарама - карс бағытта еки автокөлік жол??а шықты .биринши автокөлік108км, екиншисы 47км жол жүріп өткеннен кейін олар бир-бирине кандаи қашықтықта болады
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
154км. 1) 108+47=155 2)309-155=154
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