Попробуете представить пять докозательств того,что красоту природы можно увидет??только на природе.А может кто-то думает по- другому.это вопрос по этике

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Попробуете представить пять докозательств того,что красоту природы можно увидет??только на природе.А может кто-то думает по- другому.это вопрос по этике
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не каждый человек может увидеть красоту в простых вещах.Лишь,нужно присмотреться вокруг себя, и ты увидишь красоту природы. 1)Природа-великое создание,оно дает человеку всё то,что ему нужно 2)многие художники,режиссеры восхищаются природой и не только они,многие люди,потому что нужно увидеть в ней частичку красоты 3)природные явления восхищают человека:радуга,дождь,солнце 4)животное восхищают человека 5)все это- и есть красота
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