Я короче не чего не знаю мне нужны все ответы. решите пожалуйста
География
Я короче не чего не знаю мне нужны все ответы. решите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-а, 4-г, 5-в, 7-в, 9-б, 17: Япония-Токио, Польша-Варшава, Испания- Мадрид, Греция- Афины
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