Рассчитайте массу оксида кальция при разложении 20г карбоната кальция(СаСО3)
Химия
Рассчитайте массу оксида кальция при разложении 20г карбоната кальция(СаСО3)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20 г x г CaCO3= CaO + CO2 100 56 х=20*56/100=11,2 г
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