Напишите следующие имена существительные во мн.ч ,a job,a school,an answer, a problem ,a life ,a teacher, a child,a woman, a fish,piano.

Английский язык
Напишите следующие имена существительные во мн.ч ,a job,a school,an answer, a problem ,a life ,a teacher, a child,a woman, a fish,piano.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Jobs,schools.answers.problems.lifes.teachers.children.weman.fishs.pianos
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите решить! 2^X+2^(X+1)<3
Ответить
Другие предметы
Попробуете представить пять докозательств того,что красоту природы можно увидет??только на природе.А может кто-то думает по- другому.это вопрос по ...
Ответить
Математика
Из цифр 1,2,3,4 составляют всевозможные десятичные дроби с двумя числами после запятой,при этом используя все четыре цыфры. При чём каждую только о...
Ответить
Математика
Помогите плизззз срочнооооо!!!!! надо расписать решение!номер335
Ответить
Русский язык
Разобрать слово как часть речи (удивительная) картина
Ответить