Н141 помогите пожалуйста

Гость: Гость:

1 главный член предложения: Утро. Рассвело незаметно. Иду, любуюсь дорогой, прислушиваюсь к звукам. Вот и река. 2 главных члена предложения: На траве и кустах заблестела роса. Послышалось пение птиц. Я вышел из палатки направился к реке. Прибрежные камыши изредка шуршат.