Н141 помогите пожалуйста
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Н141 помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 главный член предложения: Утро. Рассвело незаметно. Иду, любуюсь дорогой, прислушиваюсь к звукам. Вот и река. 2 главных члена предложения: На траве и кустах заблестела роса. Послышалось пение птиц. Я вышел из палатки направился к реке. Прибрежные камыши изредка шуршат.
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