На 100 км пути по шоссе легковой автомобиль расходует 6 л бензина .Какое расстояние ??роедет легковой автомобиль,если у него в бензобаке 48 л бензина.

Математика

На 100 км пути по шоссе легковой автомобиль расходует 6 л бензина .Какое расстояние ??роедет легковой автомобиль,если у него в бензобаке 48 л бензина.

Автор: Гость