На 100 км пути по шоссе легковой автомобиль расходует 6 л бензина .Какое расстояние ??роедет легковой автомобиль,если у него в бензобаке 48 л бензина.

Математика
На 100 км пути по шоссе легковой автомобиль расходует 6 л бензина .Какое расстояние ??роедет легковой автомобиль,если у него в бензобаке 48 л бензина.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Составим пропорцию   100 км  -  6 литров                                       x км  - 48 литров x = 100 * 48 6 = 800 км 
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