На 19200 тг купили 2 попугаев,1 щенка и 1 котёнка Щенок в 3 раза дороже котёнка,но в 2 раза дешевле попугая сколько стоит попугай?Сколько стоит котёнок?

Математика

На 19200 тг купили 2 попугаев,1 щенка и 1 котёнка Щенок в 3 раза дороже котёнка,но в 2 раза дешевле попугая сколько стоит попугай?Сколько стоит котёнок?

Автор: Гость