На 19200 тг купили 2 попугаев,1 щенка и 1 котёнка Щенок в 3 раза дороже котёнка,но в 2 раза дешевле попугая сколько стоит попугай?Сколько стоит котёнок?
Математика
На 19200 тг купили 2 попугаев,1 щенка и 1 котёнка Щенок в 3 раза дороже котёнка,но в 2 раза дешевле попугая сколько стоит попугай?Сколько стоит котёнок?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х - котенок, тогда щенок 3х, Попугай 6х. 1)6х*2+3х+х=19200 12х+3х+х=19200 16х=19200 х=192006 х=1200 тг стоит котенок 2) 1200*3=3600 тг щенок 3)6*1200=7200 тг стоит попугай
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