Сделайте синтаксический разбор предложения прекрасный город стоит на берегу нев??

Русский язык
Сделайте синтаксический разбор предложения прекрасный город стоит на берегу нев??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прекрасный-определение город-подлежащее стоит-сказуемое на берегу-обстоятельство невы-дополнение
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