Сделайте синтаксический разбор предложения прекрасный город стоит на берегу нев??
Русский язык
Сделайте синтаксический разбор предложения прекрасный город стоит на берегу нев??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прекрасный-определение город-подлежащее стоит-сказуемое на берегу-обстоятельство невы-дополнение
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Литература
Математика
Русский язык
Одберите к существителтным синонимы с признаком другого рода.Запишите синонимы по образцу.Образец:мотылек[](м.р)-бабочк[а](ж.р) с выделиными суще...