Напишите пожалуйста сочинение самая интересная глава из повести Капитанская доч??а

Гость: Гость:

Во всех эпизодах Гринев проявляет свое благородство и преданность стране. Один из немногих он не побоялся сказать правду в лицо Пугачеву.Комендант Миронов, его жена, Иван Игнатьевич погибают от рук бунтовщиков, не признавая Пугачева государем; мы искренне сочувствуем им. Швабрин, офицер, изменив своей присяге, перешел на сторону мятежников, предав коменданта, предав государство. И возмездие не прошло мимо него. Будучи человеком, по натуре склонным к подлости и предательству, Швабрин не избежал и гнева самого Пугачева, в чем Пушкин показывает справедливость последнего. В то же время Гринев, тоже офицер, не перестает сражаться с восстанием, с людьми Пугачева, но остается до конца честным и верным своему долгу, заслуживает подлинное уважение Пугачева. – «Нет,-- отвечал я с твердостию.-- Я природный дворянин; я присягал государыне императрице: тебе служить не могу. Коли ты в самом деле желаешь мне добра, так отпусти меня в Оренбург. Пугачев задумался. "А коли отпущу,-- сказал он,-- так обещаешься ли по крайней мере против меня не служить?" -- Как могу тебе в этом обещаться? -- отвечал я.-- Сам знаешь, не моя воля: велят идти против тебя -- пойду, делать нечего. Ты теперь сам начальник; сам требуешь повиновения от своих. На что это будет похоже, если я от службы откажусь, когда служба моя понадобится? Голова моя в твоей власти: отпустишь меня -- спасибо; казнишь -- бог тебе судья; а я сказал тебе правду