Запишите два предложения из слов искусство, расселись чинно.

Русский язык
Запишите два предложения из слов искусство, расселись чинно.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я очень люблю предмет изобразительное искусство. Уважаемые дамы расселись чинно.
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