Помогите пожалуйста ! И прочитайте до конца !!!! Составь из двух предложений одно без союзов или с такими союзами : и , а ,но,или. Подчеркни однородные члены. Устно выполни синтактический разбор третьего предложения. Напишите т...

Математика

Помогите пожалуйста ! И прочитайте до конца !!!! Составь из двух предложений одно без союзов или с такими союзами : и , а ,но,или. Подчеркни однородные члены. Устно выполни синтактический разбор третьего предложения. Напишите только как в каждой строчке подчеркивать слова ???

Автор: Гость