Помогите пожалуйста ! И прочитайте до конца !!!! Составь из двух предложений одно без союзов или с такими союзами : и , а ,но,или. Подчеркни однородные члены. Устно выполни синтактический разбор третьего предложения. Напишите т...
Математика
Помогите пожалуйста ! И прочитайте до конца !!!! Составь из двух предложений одно без союзов или с такими союзами : и , а ,но,или. Подчеркни однородные члены. Устно выполни синтактический разбор третьего предложения. Напишите только как в каждой строчке подчеркивать слова ???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Корабль поплыл в Корею, не знав, что там опасность. Ученик читал доклад, а учитель слушал его внимательно. Я задание не совсем поняла последнее
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