Скиньте ссилку на текст із 300-400 слів. !Срочно!

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Профессия журналиста складывается из многих составляющих. Немаловажная среди них – работа со словом, ведь именно слово – оружие журналиста, и им, как и любым другим оружием, нужно пользоваться умело. В наши дни, когда средства массовой информации приобрели такое влияние, это особенно актуально. Не случайно лингвисты говорят, что язык СМИ становится моделью общенационального языка – «великого и могучего» . Тем внимательнее пишущая (а также радио– и телевизионная) братия должна относиться к слову, тем грамотнее использовать его богатые возможности. Конечно, сроки создания газетного материала, радио– и телесюжета, как правило, жестко ограничены, поэтому соответствующими навыками обычно владеешь автоматически и при написании текста часто полагаешься на интуицию. Но всегда полезно осмыслить свои интуитивные умения, посмотреть на них со стороны, тем более со стороны современных достижений лингвистики текста. Образцы применения «продвинутых» языковедческих теорий к газетным текстам, в том числе нашей региональной прессы, в большом количестве приведены в этом пособии. Книга, несомненно, поможет «работнику слова» быть более убедительным в своих материалах, чтобы в полном объеме донести информацию до читателя, достичь наибольшего понимания. Уверен, что она послужит не только подготовке будущих, но и повышению квалификации действующих ВОТ ЧЕМ СМОГ ТЕМ И ПОМОГ)