Одберите к существителтным синонимы с признаком другого рода.Запишите синонимы по образцу.Образец:мотылек[](м.р)-бабочк[а](ж.р) с выделиными существительными аромат,шеренга,стая составьте словосочетания по схеме сущ+сущ(род.п,...
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Одберите к существителтным синонимы с признаком другого рода.Запишите синонимы по образцу.Образец:мотылек[](м.р)-бабочк[а](ж.р) с выделиными существительными аромат,шеренга,стая составьте словосочетания по схеме сущ+сущ(род.п,мн.ч)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Аромат-пахучесть Шеренга-строй Стая-стадо
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