Русский язык в 21 веке
Русский язык
Русский язык в 21 веке
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Гость:
Русский язык в 21 веке, сложно представить ведь книги и старый переплёт, отходит на второй план, новейшие технологии несут свою лепту в общество, порой мы забываем выражаться разборчиво, внятно и понятно, не мямля и не сокращая наш родной язык
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