На 8 одинаковых халатов требуется столько же метров ткани,сколько на 6 одинаковых ??лащей.На один плащ расходуется 4 метра ткани.Сколько метров ткани требуется на один халат?Реши задачу,составляя выражение!
Математика
На 8 одинаковых халатов требуется столько же метров ткани,сколько на 6 одинаковых ??лащей.На один плащ расходуется 4 метра ткани.Сколько метров ткани требуется на один халат?Реши задачу,составляя выражение!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(4х6):8=3 м потребуется на 1 халат
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