На 8 одинаковых халатов требуется столько же метров ткани,сколько на 6 одинаковых ??лащей.На один плащ расходуется 4 метра ткани.Сколько метров ткани требуется на один халат?Реши задачу,составляя выражение!

Математика

На 8 одинаковых халатов требуется столько же метров ткани,сколько на 6 одинаковых ??лащей.На один плащ расходуется 4 метра ткани.Сколько метров ткани требуется на один халат?Реши задачу,составляя выражение!

Автор: Гость