на 9 простыней в ателье израсходовали 36 м ткани сколько метров такой же ткани изра??ходуют на 18 простыней?

Математика

на 9 простыней в ателье израсходовали 36 м ткани сколько метров такой же ткани изра??ходуют на 18 простыней?

Автор: Гость