на 9 простыней в ателье израсходовали 36 м ткани сколько метров такой же ткани изра??ходуют на 18 простыней?
Математика
на 9 простыней в ателье израсходовали 36 м ткани сколько метров такой же ткани изра??ходуют на 18 простыней?
Ответ(ы):
Гость:
1) 36÷9=4(м) на 1 простыню 2) 4×18=72(м) Ответ:72 м израсхожуют на 18 простыней
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