На а суммов купили 8 кг винограда первого сорта и 20 кг второго сорта. Сколько стоит 1 кг винограда каждого сорта, если 5 кг винограда первого сорта на b сумов дороже ,чем 7 кг винограда второго сорта?
Алгебра
На а суммов купили 8 кг винограда первого сорта и 20 кг второго сорта. Сколько стоит 1 кг винограда каждого сорта, если 5 кг винограда первого сорта на b сумов дороже ,чем 7 кг винограда второго сорта?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-стоит 1кг 1сорта,у-стоит 1кг 2 сорта {8x+20y=a/*5⇒40x+100y=5a {5x-7y=b/*(-8)⇒-40x+56у=-8b прибавим 156у=5a-8b y=(5a-8b)/156 стоит 1кг 2 сорта {8x+20y=a/*7⇒56x+140y=7a {5x-7y=b/*20⇒100х-140у=20b прибавим 156x=7a+20b x=(7a+20b)/156 стоит 1кг 1 сорта
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