На а суммов купили 8 кг винограда первого сорта и 20 кг второго сорта. Сколько стоит 1 кг винограда каждого сорта, если 5 кг винограда первого сорта на b сумов дороже ,чем 7 кг винограда второго сорта?

Алгебра

На а суммов купили 8 кг винограда первого сорта и 20 кг второго сорта. Сколько стоит 1 кг винограда каждого сорта, если 5 кг винограда первого сорта на b сумов дороже ,чем 7 кг винограда второго сорта?

Автор: Гость