На аэродроме было 8 самолётов Ил-86 и 9 самолетов Ту-134.Прилетели ещё 3 самолета.Сколько самолетов стало на аэродроме?

Математика
На аэродроме было 8 самолётов Ил-86 и 9 самолетов Ту-134.Прилетели ещё 3 самолета.Сколько самолетов стало на аэродроме?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
20 самолётов было на эродроме

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