На аэродроме было 8 самолётов Ил-86 и 9 самолетов Ту-134.Прилетели ещё 3 самолета.Сколько самолетов стало на аэродроме?
Математика
На аэродроме было 8 самолётов Ил-86 и 9 самолетов Ту-134.Прилетели ещё 3 самолета.Сколько самолетов стало на аэродроме?
Ответ(ы):
Гость:
20 самолётов было на эродроме
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