На аэродроме было 8 самолётов Ил-86 и 9 самолетов Ту-134.Прилетели ещё 3 самолета.Сколько самолетов стало на аэродроме?

Математика

На аэродроме было 8 самолётов Ил-86 и 9 самолетов Ту-134.Прилетели ещё 3 самолета.Сколько самолетов стало на аэродроме?

Автор: Гость