Помогите! Как по английски будет больше, выше, длиннее

Английский язык
Помогите! Как по английски будет больше, выше, длиннее
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Мore, the above, longer
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
А способ образования БЕЗЖИЗНЕННЫЙ?
Ответить
Литература
Назовите роли которые играет Хлестаков в комедии "Ревизор". зарание спасибо
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста 5^2x-1*5^x-1=5(^степень)
Ответить
Геометрия
Что такое теорема и доказательство теоремы 3 ответ теоремы
Ответить
Химия
CH3 > X1 > CH2=CH2 > CH3-CH2-CL > CH3-CH2-OH
Ответить