Что такое теорема и доказательство теоремы 3 ответ теоремы
Геометрия
Что такое теорема и доказательство теоремы 3 ответ теоремы
Ответ(ы):
Гость:
Теорема это математическое предложение, гипотеза, утверждение, которое не является бесспорным, верным без доказательства. Доказательство это обоснованная и бесспорная последовательность доводов, которая или опровергает гипотезу, или ее доказывает. После доказательства, гипотеза перестает быть гипотезой. Если не доказана - проблема снята. А если она доказана, то становится уже теорий. Пример ошибочного применения все слышали и повторяют словосочетание "теория Дарвина". Так вот, это гипотеза, ее не опровергли, но и не доказали, поэтому она ни разу не теория.
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