CH3 gt; X1 gt; CH2=CH2 gt; CH3-CH2-CL gt; CH3-CH2-OH
Химия
CH3 gt; X1 gt; CH2=CH2 gt; CH3-CH2-CL gt; CH3-CH2-OH
Ответ(ы):
Гость:
2CH3---- C2H6 C2H6---- C2H4+ H2 C2H4+HCL---- C2H5CL C2H5CL+NaOH --- C2H5OH+ NaCL
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