В пустые клеточки впишите буквы так , что бы получилось слово. 2 буквы ..АР-..РГ-..ГР-..ЗГ-..НД Сразу спасибо
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В пустые клеточки впишите буквы так , что бы получилось слово. 2 буквы ..АР-..РГ-..ГР-..ЗГ-..НД Сразу спасибо
Ответ(ы):
Гость:
ОмАР -моРГ - тиГР - моЗГ - зоНД (медицинский)
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