Помогите сделать чтение на верхних строчках

Литература
Помогите сделать чтение на верхних строчках
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Гувернантка- служанка кондуктор -проводник Действительный статский советник- первый генеральский чин для невоенных чиновников классная дама - классная руководительница.
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