Вставте пропущенное число и знак действия 17+8=30..........
Математика
Вставте пропущенное число и знак действия 17+8=30..........
Ответ(ы):
Гость:
17+8=30-5 .....................
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