Рассказ о пингвинах,кратко

Гость: Гость:

Но на Южном полюсе ничуть не теплее, чем на Северном, просто он так называется. Тем, кто живёт здесь, тоже приходится кутаться в тёплые шубы. Почему-то так повелось, что белые медведи живут только на Северном полюсе, а пингвины — только на Южном. Наверное, всё дело в том, что до Антарктиды добраться труднее и сделать это могут только птицы. Вот они и прилетели однажды на юг и поселились там. Потом эти птицы научились плавать и превратились в пингвинов. Да-да, пингвины — самые настоящие птицы! Только не летающие. Плавать им так понравилось, что они в конце концов разучились летать.