Мама купила 19 кг клубники. из 10 кг она сварила варенье а остальную клубнику разлож??ла в 4 банки. поровну в каждую. сколько килограммов клубники в каждой банке

Математика

Мама купила 19 кг клубники. из 10 кг она сварила варенье а остальную клубнику разлож??ла в 4 банки. поровну в каждую. сколько килограммов клубники в каждой банке

Автор: Гость