Мама купила 19 кг клубники. из 10 кг она сварила варенье а остальную клубнику разлож??ла в 4 банки. поровну в каждую. сколько килограммов клубники в каждой банке
Математика
Мама купила 19 кг клубники. из 10 кг она сварила варенье а остальную клубнику разлож??ла в 4 банки. поровну в каждую. сколько килограммов клубники в каждой банке
Ответ(ы):
Гость:
19-10=9 9/4=2,25 Ответ: в каждой банке по 2 кг и 250 грамм.
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