На аллее росло 9 деревьев.посадили ещё 2 ряда по 9 деревьев.сколько всего деревьев растёт на аллее?

Математика

На аллее росло 9 деревьев.посадили ещё 2 ряда по 9 деревьев.сколько всего деревьев растёт на аллее?

Автор: Гость