На аллее росло 9 деревьев.посадили ещё 2 ряда по 9 деревьев.сколько всего деревьев растёт на аллее?
Математика
На аллее росло 9 деревьев.посадили ещё 2 ряда по 9 деревьев.сколько всего деревьев растёт на аллее?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)9*2=18(дер.)-ещё посадили 2)18+9=27(дер.) Ответ: 27 деревьев растёт на аллее.
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