Геологи шли 1,5ч со скоростью 5,8км/ч следуешие 3,2ч - со скоростью 4,5км/ч и последние 0,3ч - со скоростью 3км\ч С какой средней скоростью прошли геологи весь маршут?

Математика

Геологи шли 1,5ч со скоростью 5,8км/ч следуешие 3,2ч - со скоростью 4,5км/ч и последние 0,3ч - со скоростью 3км\ч С какой средней скоростью прошли геологи весь маршут?

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