Геологи шли 1,5ч со скоростью 5,8км/ч следуешие 3,2ч - со скоростью 4,5км/ч и последние 0,3ч - со скоростью 3км\ч С какой средней скоростью прошли геологи весь маршут?
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Геологи шли 1,5ч со скоростью 5,8км/ч следуешие 3,2ч - со скоростью 4,5км/ч и последние 0,3ч - со скоростью 3км\ч С какой средней скоростью прошли геологи весь маршут?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)5,8*1,5=8,7(км)-1 2)4,5*3,2=14,4(км)-2 3)3*0,3=0,9(км)-3 4)8,7+14,4+0,9=24(км)- составил пройденный путь 5)1,5+3,2+0,3=5( ч)- время в пути 6)24:5=4,8(км/ч)- средняя скорость геологов
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