Вот упражнение 65 нужно решить его первую часть...
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Вот упражнение 65 нужно решить его первую часть...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Поспешишь-людей насмешишь. 2. Без заботы и репу не вырастишь. 3. Ласковым словом и камень растопишь. 4. Что посеешь, то и пожнёшь. 5. Бездонную бочку водой не наполнишь. 6. Что припасёшь, то и понесёшь.
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