Вот упражнение 65 нужно решить его первую часть...

Гость: Гость:

1. Поспешишь-людей насмешишь. 2. Без заботы и репу не вырастишь. 3. Ласковым словом и камень растопишь. 4. Что посеешь, то и пожнёшь. 5. Бездонную бочку водой не наполнишь. 6. Что припасёшь, то и понесёшь.