Найди предложение слова состоящие из трех слогов первый из которых ударный она очнулась и побежала чащу подснежники искать набрала девочка корзину полный передник из кореи опять на полянку

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Найди предложение слова состоящие из трех слогов первый из которых ударный она очнулась и побежала чащу подснежники искать набрала девочка корзину полный передник из кореи опять на полянку
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Гость:
 Ответ :девочка - 3 слога , 1 ударный
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