Найди предложение слова состоящие из трех слогов первый из которых ударный она очнулась и побежала чащу подснежники искать набрала девочка корзину полный передник из кореи опять на полянку

Русский язык

Найди предложение слова состоящие из трех слогов первый из которых ударный она очнулась и побежала чащу подснежники искать набрала девочка корзину полный передник из кореи опять на полянку

Автор: Гость