Приведите пример межличностного конфликта
Другие предметы
Приведите пример межличностного конфликта
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Межличностный конфликт может быть ВЕЗДЕ. Межличностный конфликт проявляется во взаимодействии между дву-мя и более лицами. В межличностных конфликтах субъекты противостоят друг другу и выясняют свои отношения непосредственно, лицом к лицу. Это один из самых распространенных типов конфликтов. Они могут происходить как между сослуживцами, так и между самыми близкими людьми. В межличностном конфликте каждая сторона стремится отстоять свое мнение, доказать другой ее неправоту, люди прибегают к взаимным обвинениям, нападкам друг на друга, словесным оскорблениям и унижениям и т. п. Такое поведение вызывает у субъектов конфликта острые негативные эмоциональные переживания, которые обостряют взаимодействие участников и провоцируют их на экстремальные поступки. В условиях конфликта становится трудно управлять своими эмоциями. Многие его участники после разрешения конфликта еще долго испытывают негативное самочувствие.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Русский язык
Помогите пожалуйста по русскому языку 5 класс.Запишите предложения ,вставляя пропущенные слова и знаки препинания. Прочитайте ,выделяя голосом подл...
Математика
Қазақ тiлi