Диагонал квадрата 4 м . Найдите периметр квадрата ! Тот кто найдёт тому 50 баллов

Геометрия
Диагонал квадрата 4 м . Найдите периметр квадрата ! Тот кто найдёт тому 50 баллов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Определение периметра квадрата через длину его диагонали. Для этого нужно длину диагонали умножить на два корня из двух: P = d*2√2.
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